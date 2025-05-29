Devises / IMRX
IMRX: Immuneering Corporation - Class A
9.26 USD 0.25 (2.77%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de IMRX a changé de 2.77% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 8.90 et à un maximum de 9.34.
Suivez la dynamique Immuneering Corporation - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
IMRX Nouvelles
- Needham relève l’objectif de cours d’Immuneering à 11$ suite à l’étude sur le PDAC
- Needham raises Immuneering stock price target to $11 on PDAC study
- Oppenheimer maintient sa note "Surperformance" sur l’action Immuneering avant la publication de données
- Oppenheimer reiterates Outperform rating on Immuneering stock ahead of data
- Immuneering to present updated pancreatic cancer survival data
- Immuneering closes $25 million private placement to accredited investors
- TD Cowen reiterates Buy rating on Eli Lilly stock after Phase III data
- Immuneering Stock Rises 21.7% on Supply Agreement With LLY
- Eli Lilly’s orforglipron shows strong results in diabetes patients, William Blair notes
- Immuneering stock soars on clinical supply deal with Eli Lilly
- Mizuho reiterates Outperform rating on Immuneering stock after $25M raise
- Immuneering secures $25 million in private placement financing
- Immuneering (IMRX) chief people officer Neufeld buys $2498 in stock
- Immuneering director Hausman buys IMRX stock worth $19,862
- Jefferies raises Immuneering price target to $3.50 from $1.50 on cancer data
- Immuneering stock price target raised to $10 at Mizuho on cancer drug data
- Immuneering stock rises after positive pancreatic cancer trial data
- Immuneering reports promising pancreatic cancer trial results
- Immuneering to Provide Updates from Phase 2a Clinical Trial of IMM-1-104 in First-Line Pancreatic Cancer Patients on Tuesday, June 17, 2025
- Immuneering to Present at the Jefferies Global Healthcare Conference
Range quotidien
8.90 9.34
Range Annuel
1.10 9.34
- Clôture Précédente
- 9.01
- Ouverture
- 9.10
- Bid
- 9.26
- Ask
- 9.56
- Plus Bas
- 8.90
- Plus Haut
- 9.34
- Volume
- 1.082 K
- Changement quotidien
- 2.77%
- Changement Mensuel
- 64.18%
- Changement à 6 Mois
- 501.30%
- Changement Annuel
- 268.92%
20 septembre, samedi