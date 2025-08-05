КотировкиРазделы
IFF: International Flavors & Fragrances Inc

64.47 USD 0.08 (0.12%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IFF за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 64.30, а максимальная — 64.82.

Следите за динамикой International Flavors & Fragrances Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
64.30 64.82
Годовой диапазон
63.96 106.78
Предыдущее закрытие
64.39
Open
64.56
Bid
64.47
Ask
64.77
Low
64.30
High
64.82
Объем
3.174 K
Дневное изменение
0.12%
Месячное изменение
-3.33%
6-месячное изменение
-16.69%
Годовое изменение
-38.52%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.