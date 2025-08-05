Валюты / IFF
IFF: International Flavors & Fragrances Inc
64.47 USD 0.08 (0.12%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IFF за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 64.30, а максимальная — 64.82.
Следите за динамикой International Flavors & Fragrances Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости IFF
- Mizuho понижает рейтинг Huntsman из-за давления импорта из Китая и риска для дивидендов
- Mizuho downgrades Huntsman on China import pressure, dividend risk
- Carrier Global stock price target lowered to $75 from $87 at RBC Capital
- Jefferies снижает целевую цену акций Carrier Global до $90 из-за слабых перспектив HVAC
- Jefferies lowers Carrier Global stock price target to $90 on weak HVAC outlook
- International Flavors' DEB Platform Announces Commercial Debut
- International Flavors & Fragrances upgraded on potential food ingredients sale
- Mizuho Adds Four Stocks to Its September Top Picks List - TipRanks.com
- Tracking Carl Icahn’s 13F Report – Q2 2025 Update (NASDAQ:IEP)
- Carrier Global appoints Beril Yildiz as chief accounting officer
- IFF Launches POWERFRESH ACE 2000 to Enhance Bread Sustainability
- These Eli Lilly executives have been scooping up stock after its big drop
- International Flavors (IFF) Reliance on International Sales: What Investors Need to Know
- International Flavors & Fragrances stock price target lowered by BofA
- International Flavors & Fragrances Q2: A Good Business With A Bad Balance Sheet (IFF)
- Wells Fargo lowers International Flavors & Fragrances stock price target
- International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- International Flavors & Fragrances Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:IFF)
- International Flavors Q2 Earnings Beat Estimates, Sales Dip Y/Y
- International Flavors & Fragrances stock hits 52-week low at $65.80
- IFF Q2 2025 presentation: 3% currency-neutral growth amid portfolio reshaping
- UBS lowers International Flavors & Fragrances stock price target on margin concerns
- IFF (IFF) Q2 Revenue Tops Estimates
- International Flavors (IFF) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
Дневной диапазон
64.30 64.82
Годовой диапазон
63.96 106.78
- Предыдущее закрытие
- 64.39
- Open
- 64.56
- Bid
- 64.47
- Ask
- 64.77
- Low
- 64.30
- High
- 64.82
- Объем
- 3.174 K
- Дневное изменение
- 0.12%
- Месячное изменение
- -3.33%
- 6-месячное изменение
- -16.69%
- Годовое изменение
- -38.52%
