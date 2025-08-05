Währungen / IFF
IFF: International Flavors & Fragrances Inc
63.76 USD 0.44 (0.69%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IFF hat sich für heute um 0.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 63.24 bis zu einem Hoch von 64.05 gehandelt.
Verfolgen Sie die International Flavors & Fragrances Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
63.24 64.05
Jahresspanne
63.24 106.78
- Vorheriger Schlusskurs
- 63.32
- Eröffnung
- 63.82
- Bid
- 63.76
- Ask
- 64.06
- Tief
- 63.24
- Hoch
- 64.05
- Volumen
- 4.365 K
- Tagesänderung
- 0.69%
- Monatsänderung
- -4.39%
- 6-Monatsänderung
- -17.61%
- Jahresänderung
- -39.20%
