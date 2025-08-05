KurseKategorien
IFF: International Flavors & Fragrances Inc

63.76 USD 0.44 (0.69%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IFF hat sich für heute um 0.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 63.24 bis zu einem Hoch von 64.05 gehandelt.

Verfolgen Sie die International Flavors & Fragrances Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
63.24 64.05
Jahresspanne
63.24 106.78
Vorheriger Schlusskurs
63.32
Eröffnung
63.82
Bid
63.76
Ask
64.06
Tief
63.24
Hoch
64.05
Volumen
4.365 K
Tagesänderung
0.69%
Monatsänderung
-4.39%
6-Monatsänderung
-17.61%
Jahresänderung
-39.20%
