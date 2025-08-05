Devises / IFF
IFF: International Flavors & Fragrances Inc
63.53 USD 0.23 (0.36%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de IFF a changé de -0.36% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 63.10 et à un maximum de 64.53.
Suivez la dynamique International Flavors & Fragrances Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Range quotidien
63.10 64.53
Range Annuel
63.10 106.78
- Clôture Précédente
- 63.76
- Ouverture
- 64.20
- Bid
- 63.53
- Ask
- 63.83
- Plus Bas
- 63.10
- Plus Haut
- 64.53
- Volume
- 4.342 K
- Changement quotidien
- -0.36%
- Changement Mensuel
- -4.74%
- Changement à 6 Mois
- -17.91%
- Changement Annuel
- -39.41%
20 septembre, samedi