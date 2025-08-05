FiyatlarBölümler
IFF: International Flavors & Fragrances Inc

63.53 USD 0.23 (0.36%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

IFF fiyatı bugün -0.36% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 63.10 ve Yüksek fiyatı olarak 64.53 aralığında işlem gördü.

International Flavors & Fragrances Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
63.10 64.53
Yıllık aralık
63.10 106.78
Önceki kapanış
63.76
Açılış
64.20
Satış
63.53
Alış
63.83
Düşük
63.10
Yüksek
64.53
Hacim
4.342 K
Günlük değişim
-0.36%
Aylık değişim
-4.74%
6 aylık değişim
-17.91%
Yıllık değişim
-39.41%
21 Eylül, Pazar