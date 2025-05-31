КотировкиРазделы
IAK: iShares U.S. Insurance ETF

129.94 USD 2.03 (1.54%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IAK за сегодня изменился на -1.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 129.73, а максимальная — 130.67.

Следите за динамикой iShares U.S. Insurance ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
129.73 130.67
Годовой диапазон
119.23 139.08
Предыдущее закрытие
131.97
Open
130.29
Bid
129.94
Ask
130.24
Low
129.73
High
130.67
Объем
66
Дневное изменение
-1.54%
Месячное изменение
-1.64%
6-месячное изменение
-5.87%
Годовое изменение
1.23%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.