Валюты / IAK
IAK: iShares U.S. Insurance ETF
129.94 USD 2.03 (1.54%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IAK за сегодня изменился на -1.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 129.73, а максимальная — 130.67.
Следите за динамикой iShares U.S. Insurance ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
129.73 130.67
Годовой диапазон
119.23 139.08
- Предыдущее закрытие
- 131.97
- Open
- 130.29
- Bid
- 129.94
- Ask
- 130.24
- Low
- 129.73
- High
- 130.67
- Объем
- 66
- Дневное изменение
- -1.54%
- Месячное изменение
- -1.64%
- 6-месячное изменение
- -5.87%
- Годовое изменение
- 1.23%
