IAK: iShares U.S. Insurance ETF
130.83 USD 0.89 (0.68%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IAK de hoy ha cambiado un 0.68%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 130.29, mientras que el máximo ha alcanzado 131.31.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares U.S. Insurance ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
130.29 131.31
Rango anual
119.23 139.08
- Cierres anteriores
- 129.94
- Open
- 130.39
- Bid
- 130.83
- Ask
- 131.13
- Low
- 130.29
- High
- 131.31
- Volumen
- 59
- Cambio diario
- 0.68%
- Cambio mensual
- -0.97%
- Cambio a 6 meses
- -5.23%
- Cambio anual
- 1.92%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B