IAK: iShares U.S. Insurance ETF
131.50 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IAK hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 130.99 bis zu einem Hoch von 131.70 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares U.S. Insurance ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
130.99 131.70
Jahresspanne
119.23 139.08
- Vorheriger Schlusskurs
- 131.50
- Eröffnung
- 131.24
- Bid
- 131.50
- Ask
- 131.80
- Tief
- 130.99
- Hoch
- 131.70
- Volumen
- 59
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -0.46%
- 6-Monatsänderung
- -4.74%
- Jahresänderung
- 2.45%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K