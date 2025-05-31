KurseKategorien
Währungen / IAK
Zurück zum Aktien

IAK: iShares U.S. Insurance ETF

131.50 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IAK hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 130.99 bis zu einem Hoch von 131.70 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares U.S. Insurance ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IAK News

Tagesspanne
130.99 131.70
Jahresspanne
119.23 139.08
Vorheriger Schlusskurs
131.50
Eröffnung
131.24
Bid
131.50
Ask
131.80
Tief
130.99
Hoch
131.70
Volumen
59
Tagesänderung
0.00%
Monatsänderung
-0.46%
6-Monatsänderung
-4.74%
Jahresänderung
2.45%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K