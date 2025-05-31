Dövizler / IAK
IAK: iShares U.S. Insurance ETF
131.53 USD 0.03 (0.02%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
IAK fiyatı bugün 0.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 130.99 ve Yüksek fiyatı olarak 131.97 aralığında işlem gördü.
iShares U.S. Insurance ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
130.99 131.97
Yıllık aralık
119.23 139.08
- Önceki kapanış
- 131.50
- Açılış
- 131.24
- Satış
- 131.53
- Alış
- 131.83
- Düşük
- 130.99
- Yüksek
- 131.97
- Hacim
- 74
- Günlük değişim
- 0.02%
- Aylık değişim
- -0.44%
- 6 aylık değişim
- -4.72%
- Yıllık değişim
- 2.47%
21 Eylül, Pazar