IAK: iShares U.S. Insurance ETF

131.53 USD 0.03 (0.02%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

IAK fiyatı bugün 0.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 130.99 ve Yüksek fiyatı olarak 131.97 aralığında işlem gördü.

iShares U.S. Insurance ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
130.99 131.97
Yıllık aralık
119.23 139.08
Önceki kapanış
131.50
Açılış
131.24
Satış
131.53
Alış
131.83
Düşük
130.99
Yüksek
131.97
Hacim
74
Günlük değişim
0.02%
Aylık değişim
-0.44%
6 aylık değişim
-4.72%
Yıllık değişim
2.47%
21 Eylül, Pazar