IAK: iShares U.S. Insurance ETF
131.50 USD 0.67 (0.51%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IAK para hoje mudou para 0.51%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 130.11 e o mais alto foi 132.00.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares U.S. Insurance ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
IAK Notícias
Faixa diária
130.11 132.00
Faixa anual
119.23 139.08
- Fechamento anterior
- 130.83
- Open
- 130.11
- Bid
- 131.50
- Ask
- 131.80
- Low
- 130.11
- High
- 132.00
- Volume
- 151
- Mudança diária
- 0.51%
- Mudança mensal
- -0.46%
- Mudança de 6 meses
- -4.74%
- Mudança anual
- 2.45%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh