Валюты / HLF
HLF: Herbalife Ltd
9.21 USD 0.09 (0.97%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HLF за сегодня изменился на -0.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.11, а максимальная — 9.36.
Следите за динамикой Herbalife Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости HLF
Дневной диапазон
9.11 9.36
Годовой диапазон
5.04 10.83
- Предыдущее закрытие
- 9.30
- Open
- 9.31
- Bid
- 9.21
- Ask
- 9.51
- Low
- 9.11
- High
- 9.36
- Объем
- 2.148 K
- Дневное изменение
- -0.97%
- Месячное изменение
- -4.76%
- 6-месячное изменение
- 6.35%
- Годовое изменение
- 29.17%
