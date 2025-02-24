Dövizler / HLF
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
HLF: Herbalife Ltd
9.13 USD 0.16 (1.72%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HLF fiyatı bugün -1.72% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.01 ve Yüksek fiyatı olarak 9.30 aralığında işlem gördü.
Herbalife Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HLF haberleri
- BMO Capital, yüksek gelir büyümesi beklentisiyle High Liner Foods hissesini yükseltti
- High Liner Foods stock upgraded by BMO Capital on expected revenue growth
- LifeVantage: Downgrading On Disappointing Results And Outlook - Hold (NASDAQ:LFVN)
- Herbalife Ltd. (HLF) Presents at Barclays 18th Annual Global Consumer Staples
- Herbalife at Barclays Conference: Embracing Digital Transformation
- Herbalife stock price target raised to $10 from $9 at Mizuho
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q2 2025 Update
- Nature's Sunshine: Premium Valuation Without Moats, Sell (NASDAQ:NATR)
- Is CVS a Smart Buy Now on Strong Q2, Low Valuation & Long-Term Upside?
- Herbalife Q2 2025 slides: Flat sales, raised EBITDA guidance amid digital push
- Herbalife Ltd. (HLF) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- CVS Q2 Estimates Dip: Is the Stock Still a Buy Ahead of Q2 Earnings?
- Herbalife Ltd.: A Hidden Gem With Strong Profitability And Growth Prospects (NYSE:HLF)
- Herbalife launches new weight loss supplement with botanical extracts
- Herbalife soars 73% after InvestingPro’s February Fair Value alert
- Herbalife Named in U.S. News & World Report’s 2025-2026 Best Companies to Work For List
- Herbalife’s Aloin Identification Method for Aloe Vera Officially Recognized by AOAC INTERNATIONAL
- Harbor Mid Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:HAMVX)
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q1 2025 Update
- Herbalife to Participate in MicroCap Rodeo Conference on June 4
- RBC Capital sets High Liner Foods stock target at C$20
- Herbalife Nutrition Q1 earnings beat, revenue misses; shares dip
- Ashland Presents Attractive Upside Emerging From The Downcycle
- Herbalife: The Battleground Stock Is Showing Some Turnaround Potential (NYSE:HLF)
Günlük aralık
9.01 9.30
Yıllık aralık
5.04 10.83
- Önceki kapanış
- 9.29
- Açılış
- 9.26
- Satış
- 9.13
- Alış
- 9.43
- Düşük
- 9.01
- Yüksek
- 9.30
- Hacim
- 2.003 K
- Günlük değişim
- -1.72%
- Aylık değişim
- -5.58%
- 6 aylık değişim
- 5.43%
- Yıllık değişim
- 28.05%
21 Eylül, Pazar