KurseKategorien
Währungen / HLF
Zurück zum Aktien

HLF: Herbalife Ltd

9.29 USD 0.03 (0.32%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HLF hat sich für heute um -0.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.16 bis zu einem Hoch von 9.41 gehandelt.

Verfolgen Sie die Herbalife Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HLF News

Tagesspanne
9.16 9.41
Jahresspanne
5.04 10.83
Vorheriger Schlusskurs
9.32
Eröffnung
9.35
Bid
9.29
Ask
9.59
Tief
9.16
Hoch
9.41
Volumen
1.905 K
Tagesänderung
-0.32%
Monatsänderung
-3.93%
6-Monatsänderung
7.27%
Jahresänderung
30.29%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K