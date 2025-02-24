Währungen / HLF
HLF: Herbalife Ltd
9.29 USD 0.03 (0.32%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HLF hat sich für heute um -0.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.16 bis zu einem Hoch von 9.41 gehandelt.
Verfolgen Sie die Herbalife Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
9.16 9.41
Jahresspanne
5.04 10.83
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.32
- Eröffnung
- 9.35
- Bid
- 9.29
- Ask
- 9.59
- Tief
- 9.16
- Hoch
- 9.41
- Volumen
- 1.905 K
- Tagesänderung
- -0.32%
- Monatsänderung
- -3.93%
- 6-Monatsänderung
- 7.27%
- Jahresänderung
- 30.29%
