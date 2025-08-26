КотировкиРазделы
HEI: Heico Corporation

322.63 USD 1.26 (0.39%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HEI за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 322.41, а максимальная — 331.54.

Дневной диапазон
322.41 331.54
Годовой диапазон
216.68 335.75
Предыдущее закрытие
323.89
Open
324.98
Bid
322.63
Ask
322.93
Low
322.41
High
331.54
Объем
538
Дневное изменение
-0.39%
Месячное изменение
3.68%
6-месячное изменение
21.56%
Годовое изменение
22.92%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.