Валюты / HEI
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
HEI: Heico Corporation
322.63 USD 1.26 (0.39%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HEI за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 322.41, а максимальная — 331.54.
Следите за динамикой Heico Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости HEI
- Why Heico Corporation (HEI) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Rocket Lab Gains 6.3% in the Past Month: How to Play the Stock?
- BofA Securities raises Heico stock price target to $400 on market share gains
- Defense Giant Lands Record $9.8 Billion Missile Order. Why It Lags Its Peers.
- Heico (HEI) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
- Here's Why You Must Add HEICO Stock to Your Portfolio Right Now
- Is Heico (HEI) Stock Outpacing Its Aerospace Peers This Year?
- Potentially 12%-15% Consistent Income: Monthly Options Series (September 2025)
- 12 Stocks Warren Buffett's Berkshire Hathaway Has Been Loading Up On in 2025
- MongoDB To Rally Around 63%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - American Airlines Group (NASDAQ:AAL), Heico (NYSE:HEI)
- HEICO's Q3 Earnings Surpass Estimates, Sales Increase Y/Y
- HEICO stock price target lowered to $350 by RBC Capital on margin miss
- Dow Jones Futures: Market Rallies Into Nvidia, Tesla Breaks Out; 5 Stocks Near Buy Points
- HEICO Corporation (HEI) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Truist Securities raises Heico stock price target to $366 on strong demand
- Heico stock price target raised to $360 from $352 at Stifel on strong earnings
- Earnings call transcript: Heico beats Q3 2025 expectations, stock rises
- Why Heico Stock Is Up Today
- NIO, Xpeng among Tuesday’s market cap stock movers
- Semtech Posts Upbeat Earnings, Joins Nio, Heico, Bank of Nova Scotia And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Bank of Nova Scotia (NYSE:BNS), Domo (NASDAQ:DOMO)
- HEICO stock maintains Neutral rating at UBS after strong Q3 results
- Truist Securities reiterates Buy rating on HEICO stock, maintains $352 price target
- Heico stock outperforms estimates on strong aerospace aftermarket demand
- Stock Market Today: Dow Wavers As Small Caps Dominate; This Drug Giant Pops; Apple Rises (Live Coverage)
Дневной диапазон
322.41 331.54
Годовой диапазон
216.68 335.75
- Предыдущее закрытие
- 323.89
- Open
- 324.98
- Bid
- 322.63
- Ask
- 322.93
- Low
- 322.41
- High
- 331.54
- Объем
- 538
- Дневное изменение
- -0.39%
- Месячное изменение
- 3.68%
- 6-месячное изменение
- 21.56%
- Годовое изменение
- 22.92%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.