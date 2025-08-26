KurseKategorien
Währungen / HEI
Zurück zum Aktien

HEI: Heico Corporation

321.64 USD 4.68 (1.48%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HEI hat sich für heute um 1.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 315.97 bis zu einem Hoch von 321.89 gehandelt.

Verfolgen Sie die Heico Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HEI News

Tagesspanne
315.97 321.89
Jahresspanne
216.68 335.75
Vorheriger Schlusskurs
316.96
Eröffnung
316.24
Bid
321.64
Ask
321.94
Tief
315.97
Hoch
321.89
Volumen
356
Tagesänderung
1.48%
Monatsänderung
3.36%
6-Monatsänderung
21.19%
Jahresänderung
22.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K