HEI: Heico Corporation
321.64 USD 4.68 (1.48%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HEI hat sich für heute um 1.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 315.97 bis zu einem Hoch von 321.89 gehandelt.
Verfolgen Sie die Heico Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
315.97 321.89
Jahresspanne
216.68 335.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 316.96
- Eröffnung
- 316.24
- Bid
- 321.64
- Ask
- 321.94
- Tief
- 315.97
- Hoch
- 321.89
- Volumen
- 356
- Tagesänderung
- 1.48%
- Monatsänderung
- 3.36%
- 6-Monatsänderung
- 21.19%
- Jahresänderung
- 22.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K