HEI: Heico Corporation

316.96 USD 5.67 (1.76%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de HEI de hoy ha cambiado un -1.76%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 316.66, mientras que el máximo ha alcanzado 324.21.

Rango diario
316.66 324.21
Rango anual
216.68 335.75
Cierres anteriores
322.63
Open
323.25
Bid
316.96
Ask
317.26
Low
316.66
High
324.21
Volumen
522
Cambio diario
-1.76%
Cambio mensual
1.86%
Cambio a 6 meses
19.42%
Cambio anual
20.76%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B