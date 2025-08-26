Devises / HEI
HEI: Heico Corporation
318.61 USD 3.03 (0.94%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de HEI a changé de -0.94% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 318.14 et à un maximum de 323.37.
Suivez la dynamique Heico Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
318.14 323.37
Range Annuel
216.68 335.75
- Clôture Précédente
- 321.64
- Ouverture
- 323.37
- Bid
- 318.61
- Ask
- 318.91
- Plus Bas
- 318.14
- Plus Haut
- 323.37
- Volume
- 383
- Changement quotidien
- -0.94%
- Changement Mensuel
- 2.39%
- Changement à 6 Mois
- 20.04%
- Changement Annuel
- 21.38%
