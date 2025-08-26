货币 / HEI
HEI: Heico Corporation
322.63 USD 1.26 (0.39%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HEI汇率已更改-0.39%。当日，交易品种以低点322.41和高点331.54进行交易。
关注Heico Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HEI新闻
- 杰富瑞下调TransDigm目标价至1,490美元，因售后市场担忧
- TransDigm stock price target lowered to $1,490 by Jefferies on aftermarket concerns
- Why Heico Corporation (HEI) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Rocket Lab Gains 6.3% in the Past Month: How to Play the Stock?
- BofA Securities raises Heico stock price target to $400 on market share gains
- Defense Giant Lands Record $9.8 Billion Missile Order. Why It Lags Its Peers.
- Heico (HEI) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
- Here's Why You Must Add HEICO Stock to Your Portfolio Right Now
- Is Heico (HEI) Stock Outpacing Its Aerospace Peers This Year?
- Potentially 12%-15% Consistent Income: Monthly Options Series (September 2025)
- 12 Stocks Warren Buffett's Berkshire Hathaway Has Been Loading Up On in 2025
- MongoDB To Rally Around 63%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - American Airlines Group (NASDAQ:AAL), Heico (NYSE:HEI)
- HEICO's Q3 Earnings Surpass Estimates, Sales Increase Y/Y
- HEICO stock price target lowered to $350 by RBC Capital on margin miss
- Dow Jones Futures: Market Rallies Into Nvidia, Tesla Breaks Out; 5 Stocks Near Buy Points
- HEICO Corporation (HEI) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Truist Securities raises Heico stock price target to $366 on strong demand
- Heico stock price target raised to $360 from $352 at Stifel on strong earnings
- Earnings call transcript: Heico beats Q3 2025 expectations, stock rises
- Why Heico Stock Is Up Today
- NIO, Xpeng among Tuesday’s market cap stock movers
- Semtech Posts Upbeat Earnings, Joins Nio, Heico, Bank of Nova Scotia And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Bank of Nova Scotia (NYSE:BNS), Domo (NASDAQ:DOMO)
- HEICO stock maintains Neutral rating at UBS after strong Q3 results
- Truist Securities reiterates Buy rating on HEICO stock, maintains $352 price target
日范围
322.41 331.54
年范围
216.68 335.75
- 前一天收盘价
- 323.89
- 开盘价
- 324.98
- 卖价
- 322.63
- 买价
- 322.93
- 最低价
- 322.41
- 最高价
- 331.54
- 交易量
- 538
- 日变化
- -0.39%
- 月变化
- 3.68%
- 6个月变化
- 21.56%
- 年变化
- 22.92%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值