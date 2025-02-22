Валюты / HBB
HBB: Hamilton Beach Brands Holding Company Class A
14.69 USD 0.03 (0.20%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HBB за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.46, а максимальная — 15.01.
Следите за динамикой Hamilton Beach Brands Holding Company Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
14.46 15.01
Годовой диапазон
12.72 31.78
- Предыдущее закрытие
- 14.72
- Open
- 14.93
- Bid
- 14.69
- Ask
- 14.99
- Low
- 14.46
- High
- 15.01
- Объем
- 30
- Дневное изменение
- -0.20%
- Месячное изменение
- 1.52%
- 6-месячное изменение
- -23.33%
- Годовое изменение
- -51.68%
