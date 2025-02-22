КотировкиРазделы
HBB: Hamilton Beach Brands Holding Company Class A

14.69 USD 0.03 (0.20%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HBB за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.46, а максимальная — 15.01.

Следите за динамикой Hamilton Beach Brands Holding Company Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
14.46 15.01
Годовой диапазон
12.72 31.78
Предыдущее закрытие
14.72
Open
14.93
Bid
14.69
Ask
14.99
Low
14.46
High
15.01
Объем
30
Дневное изменение
-0.20%
Месячное изменение
1.52%
6-месячное изменение
-23.33%
Годовое изменение
-51.68%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.