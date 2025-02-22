CotationsSections
HBB: Hamilton Beach Brands Holding Company Class A

14.57 USD 0.65 (4.27%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de HBB a changé de -4.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 14.57 et à un maximum de 15.00.

Suivez la dynamique Hamilton Beach Brands Holding Company Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
14.57 15.00
Range Annuel
12.72 31.78
Clôture Précédente
15.22
Ouverture
14.73
Bid
14.57
Ask
14.87
Plus Bas
14.57
Plus Haut
15.00
Volume
16
Changement quotidien
-4.27%
Changement Mensuel
0.69%
Changement à 6 Mois
-23.96%
Changement Annuel
-52.07%
