通貨 / HBB
HBB: Hamilton Beach Brands Holding Company Class A

15.22 USD 0.51 (3.47%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HBBの今日の為替レートは、3.47%変化しました。日中、通貨は1あたり14.82の安値と15.39の高値で取引されました。

Hamilton Beach Brands Holding Company Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

HBB News

1日のレンジ
14.82 15.39
1年のレンジ
12.72 31.78
以前の終値
14.71
始値
14.82
買値
15.22
買値
15.52
安値
14.82
高値
15.39
出来高
28
1日の変化
3.47%
1ヶ月の変化
5.18%
6ヶ月の変化
-20.56%
1年の変化
-49.93%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K