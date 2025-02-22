通貨 / HBB
HBB: Hamilton Beach Brands Holding Company Class A
15.22 USD 0.51 (3.47%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HBBの今日の為替レートは、3.47%変化しました。日中、通貨は1あたり14.82の安値と15.39の高値で取引されました。
Hamilton Beach Brands Holding Company Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
14.82 15.39
1年のレンジ
12.72 31.78
- 以前の終値
- 14.71
- 始値
- 14.82
- 買値
- 15.22
- 買値
- 15.52
- 安値
- 14.82
- 高値
- 15.39
- 出来高
- 28
- 1日の変化
- 3.47%
- 1ヶ月の変化
- 5.18%
- 6ヶ月の変化
- -20.56%
- 1年の変化
- -49.93%
