货币 / HBB
HBB: Hamilton Beach Brands Holding Company Class A
14.69 USD 0.00 (0.00%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HBB汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点14.49和高点15.00进行交易。
关注Hamilton Beach Brands Holding Company Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HBB新闻
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- The Zacks Analyst Blog Highlights Johnson & Johnson, SAP, Coca-Cola, Hamilton Beach and SIFCO Industries
- Top Stock Reports for Johnson & Johnson, SAP & Coca-Cola
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Hamilton Beach Q2 Earnings Drop 18% Y/Y Amid Tariff & Cost Headwinds
- Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Third Avenue Small-Cap Value Fund Q2 2025 Letter (TVSVX)
- SharkNinja Stock Gets Relative Strength Rating Lift
- Hamilton Beach Brands Doesn't Deserve A Downgrade Right Now (NYSE:HBB)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- RH Posts Downbeat Earnings, Joins Apple, Tesla, Nvidia And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Apple (NASDAQ:AAPL), AdvanSix (NYSE:ASIX)
- Why Penguin Solutions Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO)
- Hamilton Beach Brands Is Now Cooking (NYSE:HBB)
- Hamilton Beach: Tariff Risks, Margin Contraction, And Why I’m Staying Neutral (NYSE:HBB)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
- Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
日范围
14.49 15.00
年范围
12.72 31.78
- 前一天收盘价
- 14.69
- 开盘价
- 14.58
- 卖价
- 14.69
- 买价
- 14.99
- 最低价
- 14.49
- 最高价
- 15.00
- 交易量
- 43
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 1.52%
- 6个月变化
- -23.33%
- 年变化
- -51.68%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值