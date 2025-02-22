통화 / HBB
HBB: Hamilton Beach Brands Holding Company Class A
14.57 USD 0.65 (4.27%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HBB 환율이 오늘 -4.27%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 14.57이고 고가는 15.00이었습니다.
Hamilton Beach Brands Holding Company Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
HBB News
일일 변동 비율
14.57 15.00
년간 변동
12.72 31.78
- 이전 종가
- 15.22
- 시가
- 14.73
- Bid
- 14.57
- Ask
- 14.87
- 저가
- 14.57
- 고가
- 15.00
- 볼륨
- 16
- 일일 변동
- -4.27%
- 월 변동
- 0.69%
- 6개월 변동
- -23.96%
- 년간 변동율
- -52.07%
