HBB: Hamilton Beach Brands Holding Company Class A
15.22 USD 0.51 (3.47%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HBB hat sich für heute um 3.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.82 bis zu einem Hoch von 15.39 gehandelt.
Verfolgen Sie die Hamilton Beach Brands Holding Company Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
14.82 15.39
Jahresspanne
12.72 31.78
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.71
- Eröffnung
- 14.82
- Bid
- 15.22
- Ask
- 15.52
- Tief
- 14.82
- Hoch
- 15.39
- Volumen
- 28
- Tagesänderung
- 3.47%
- Monatsänderung
- 5.18%
- 6-Monatsänderung
- -20.56%
- Jahresänderung
- -49.93%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K