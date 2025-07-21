Валюты / HBAN
HBAN: Huntington Bancshares Incorporated
17.43 USD 0.20 (1.13%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HBAN за сегодня изменился на -1.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.20, а максимальная — 17.62.
Следите за динамикой Huntington Bancshares Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости HBAN
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- RBC sees global banks extending outperformance alongside global growth
- US consumer finances stay robust even as jobs data cloud economic outlook, bankers say
- Huntington Bancshares stock maintains Market Perform rating at KBW
- Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial Services Conference - Slideshow (NASDAQ:HBAN)
- Huntington Bancshares stock price target raised to $20 at BofA Securities
- Apollo Wraps Up Bridge Buyout, Expands Real Estate Platform
- Huntington Shares Up 23.2% in a Year: Should You Hold or Fold Now?
- Regional-bank stocks are catching up to larger rivals. How to play the sector from here.
- Truist's Path to Long-Term Growth: Branching Out and Going Digital
- M&As Rise to 4-Year High in July: Here's What it Means for Banks
- Wall Street Lunch: Wedbush Adds CRWD, RBLX, GEV, NBIS To IVES AI 30 List
- Dogs Of The S&P 500: Buy 19 Ideal "Safer" August Dividend Payers
- Bank of Montreal May Sell Transport Finance Arm Amid Market Shift
- Fifth Third Bancorp Enters Alabama, Strengthens Southeast Presence
- U.S. Bank M&A Activity Rises To 4-Year High In July
- Comerica in the M&A Spotlight: What's Driving Acquisition Interests?
- Affiliated Managers to Sell Comvest's Private Credit Stake for $285M
- U.S. Bank Stocks Tread Water In July
- Fidelity Equity-Income Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FEIKX)
- Veritex stock price target raised to $37 from $30 at KBW on ROA target
- Huntington Bancshares stock rating reiterated at Market Perform by KBW
- Huntington Bancshares Loan Growth Up
- Huntington Bancshares price target lowered to $21 at TD Cowen
Дневной диапазон
17.20 17.62
Годовой диапазон
11.92 18.45
- Предыдущее закрытие
- 17.63
- Open
- 17.62
- Bid
- 17.43
- Ask
- 17.73
- Low
- 17.20
- High
- 17.62
- Объем
- 21.624 K
- Дневное изменение
- -1.13%
- Месячное изменение
- -1.13%
- 6-месячное изменение
- 15.97%
- Годовое изменение
- 19.30%
