通貨 / HBAN
HBAN: Huntington Bancshares Incorporated

17.87 USD 0.33 (1.88%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HBANの今日の為替レートは、1.88%変化しました。日中、通貨は1あたり17.47の安値と17.90の高値で取引されました。

Huntington Bancshares Incorporatedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
17.47 17.90
1年のレンジ
11.92 18.45
以前の終値
17.54
始値
17.62
買値
17.87
買値
18.17
安値
17.47
高値
17.90
出来高
24.045 K
1日の変化
1.88%
1ヶ月の変化
1.36%
6ヶ月の変化
18.90%
1年の変化
22.31%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K