HBAN: Huntington Bancshares Incorporated
17.87 USD 0.33 (1.88%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HBANの今日の為替レートは、1.88%変化しました。日中、通貨は1あたり17.47の安値と17.90の高値で取引されました。
Huntington Bancshares Incorporatedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HBAN News
- ハンティントン・バンクシェアーズ、プライムレートを7.25%に引き下げ
- Huntington Bancshares lowers prime rate to 7.25 percent
- WarrenAIの分析によると成長が期待される地域銀行トップ5
- Top 5 Regional Banks Poised for Growth, According to WarrenAI Analysis
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- RBC sees global banks extending outperformance alongside global growth
- US consumer finances stay robust even as jobs data cloud economic outlook, bankers say
- Huntington Bancshares stock maintains Market Perform rating at KBW
- Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial Services Conference - Slideshow (NASDAQ:HBAN)
- Huntington Bancshares stock price target raised to $20 at BofA Securities
- Apollo Wraps Up Bridge Buyout, Expands Real Estate Platform
- Huntington Shares Up 23.2% in a Year: Should You Hold or Fold Now?
- Regional-bank stocks are catching up to larger rivals. How to play the sector from here.
- Truist's Path to Long-Term Growth: Branching Out and Going Digital
- M&As Rise to 4-Year High in July: Here's What it Means for Banks
- Wall Street Lunch: Wedbush Adds CRWD, RBLX, GEV, NBIS To IVES AI 30 List
- Dogs Of The S&P 500: Buy 19 Ideal "Safer" August Dividend Payers
- Bank of Montreal May Sell Transport Finance Arm Amid Market Shift
- Fifth Third Bancorp Enters Alabama, Strengthens Southeast Presence
- U.S. Bank M&A Activity Rises To 4-Year High In July
- Comerica in the M&A Spotlight: What's Driving Acquisition Interests?
- Affiliated Managers to Sell Comvest's Private Credit Stake for $285M
- U.S. Bank Stocks Tread Water In July
- Fidelity Equity-Income Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FEIKX)
1日のレンジ
17.47 17.90
1年のレンジ
11.92 18.45
- 以前の終値
- 17.54
- 始値
- 17.62
- 買値
- 17.87
- 買値
- 18.17
- 安値
- 17.47
- 高値
- 17.90
- 出来高
- 24.045 K
- 1日の変化
- 1.88%
- 1ヶ月の変化
- 1.36%
- 6ヶ月の変化
- 18.90%
- 1年の変化
- 22.31%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K