통화 / HBAN
HBAN: Huntington Bancshares Incorporated
17.72 USD 0.15 (0.84%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HBAN 환율이 오늘 -0.84%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 17.71이고 고가는 17.93이었습니다.
Huntington Bancshares Incorporated 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
HBAN News
- 헌팅턴 뱅크셰어스, 프라임 금리 7.25%로 인하
- Huntington Bancshares lowers prime rate to 7.25 percent
- 최고 성장 잠재력 지역 은행 5곳 (WarrenAI 분석)
- Top 5 Regional Banks Poised for Growth, According to WarrenAI Analysis
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- RBC sees global banks extending outperformance alongside global growth
- US consumer finances stay robust even as jobs data cloud economic outlook, bankers say
- Huntington Bancshares stock maintains Market Perform rating at KBW
- Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial Services Conference - Slideshow (NASDAQ:HBAN)
- Huntington Bancshares stock price target raised to $20 at BofA Securities
- Apollo Wraps Up Bridge Buyout, Expands Real Estate Platform
- Huntington Shares Up 23.2% in a Year: Should You Hold or Fold Now?
- Regional-bank stocks are catching up to larger rivals. How to play the sector from here.
- Truist's Path to Long-Term Growth: Branching Out and Going Digital
- M&As Rise to 4-Year High in July: Here's What it Means for Banks
- Wall Street Lunch: Wedbush Adds CRWD, RBLX, GEV, NBIS To IVES AI 30 List
- Dogs Of The S&P 500: Buy 19 Ideal "Safer" August Dividend Payers
- Bank of Montreal May Sell Transport Finance Arm Amid Market Shift
- Fifth Third Bancorp Enters Alabama, Strengthens Southeast Presence
- U.S. Bank M&A Activity Rises To 4-Year High In July
- Comerica in the M&A Spotlight: What's Driving Acquisition Interests?
- Affiliated Managers to Sell Comvest's Private Credit Stake for $285M
- U.S. Bank Stocks Tread Water In July
- Fidelity Equity-Income Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FEIKX)
일일 변동 비율
17.71 17.93
년간 변동
11.92 18.45
- 이전 종가
- 17.87
- 시가
- 17.90
- Bid
- 17.72
- Ask
- 18.02
- 저가
- 17.71
- 고가
- 17.93
- 볼륨
- 20.297 K
- 일일 변동
- -0.84%
- 월 변동
- 0.51%
- 6개월 변동
- 17.90%
- 년간 변동율
- 21.29%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K