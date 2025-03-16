КотировкиРазделы
Валюты / GOVI
Назад в Рынок акций США

GOVI: Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF

27.80 USD 0.03 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GOVI за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.76, а максимальная — 27.83.

Следите за динамикой Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости GOVI

Дневной диапазон
27.76 27.83
Годовой диапазон
26.40 29.38
Предыдущее закрытие
27.83
Open
27.80
Bid
27.80
Ask
28.10
Low
27.76
High
27.83
Объем
184
Дневное изменение
-0.11%
Месячное изменение
2.24%
6-месячное изменение
-0.50%
Годовое изменение
-4.99%
21 сентября, воскресенье