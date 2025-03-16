Валюты / GOVI
GOVI: Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
27.80 USD 0.03 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GOVI за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.76, а максимальная — 27.83.
Следите за динамикой Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
27.76 27.83
Годовой диапазон
26.40 29.38
- Предыдущее закрытие
- 27.83
- Open
- 27.80
- Bid
- 27.80
- Ask
- 28.10
- Low
- 27.76
- High
- 27.83
- Объем
- 184
- Дневное изменение
- -0.11%
- Месячное изменение
- 2.24%
- 6-месячное изменение
- -0.50%
- Годовое изменение
- -4.99%
21 сентября, воскресенье