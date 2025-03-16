통화 / GOVI
GOVI: Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
27.80 USD 0.03 (0.11%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GOVI 환율이 오늘 -0.11%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 27.76이고 고가는 27.83이었습니다.
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
27.76 27.83
년간 변동
26.40 29.38
- 이전 종가
- 27.83
- 시가
- 27.80
- Bid
- 27.80
- Ask
- 28.10
- 저가
- 27.76
- 고가
- 27.83
- 볼륨
- 184
- 일일 변동
- -0.11%
- 월 변동
- 2.24%
- 6개월 변동
- -0.50%
- 년간 변동율
- -4.99%
