GOVI: Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
27.80 USD 0.03 (0.11%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GOVI ha avuto una variazione del -0.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 27.76 e ad un massimo di 27.83.
Segui le dinamiche di Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
GOVI News
Intervallo Giornaliero
27.76 27.83
Intervallo Annuale
26.40 29.38
- Chiusura Precedente
- 27.83
- Apertura
- 27.80
- Bid
- 27.80
- Ask
- 28.10
- Minimo
- 27.76
- Massimo
- 27.83
- Volume
- 184
- Variazione giornaliera
- -0.11%
- Variazione Mensile
- 2.24%
- Variazione Semestrale
- -0.50%
- Variazione Annuale
- -4.99%
21 settembre, domenica