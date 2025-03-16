Währungen / GOVI
GOVI: Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
27.78 USD 0.05 (0.18%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GOVI hat sich für heute um -0.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.76 bis zu einem Hoch von 27.83 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
27.76 27.83
Jahresspanne
26.40 29.38
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.83
- Eröffnung
- 27.80
- Bid
- 27.78
- Ask
- 28.08
- Tief
- 27.76
- Hoch
- 27.83
- Volumen
- 54
- Tagesänderung
- -0.18%
- Monatsänderung
- 2.17%
- 6-Monatsänderung
- -0.57%
- Jahresänderung
- -5.06%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K