货币 / GOVI
GOVI: Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
27.80 USD 0.03 (0.11%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GOVI汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点27.76和高点27.83进行交易。
关注Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
GOVI新闻
日范围
27.76 27.83
年范围
26.40 29.38
- 前一天收盘价
- 27.83
- 开盘价
- 27.80
- 卖价
- 27.80
- 买价
- 28.10
- 最低价
- 27.76
- 最高价
- 27.83
- 交易量
- 184
- 日变化
- -0.11%
- 月变化
- 2.24%
- 6个月变化
- -0.50%
- 年变化
- -4.99%
21 九月, 星期日