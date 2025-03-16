报价部分
货币 / GOVI
GOVI: Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF

27.80 USD 0.03 (0.11%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日GOVI汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点27.76和高点27.83进行交易。

关注Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

日范围
27.76 27.83
年范围
26.40 29.38
前一天收盘价
27.83
开盘价
27.80
卖价
27.80
买价
28.10
最低价
27.76
最高价
27.83
交易量
184
日变化
-0.11%
月变化
2.24%
6个月变化
-0.50%
年变化
-4.99%
21 九月, 星期日