クォートセクション
通貨 / GOVI
株に戻る

GOVI: Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF

27.83 USD 0.18 (0.64%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GOVIの今日の為替レートは、-0.64%変化しました。日中、通貨は1あたり27.78の安値と27.90の高値で取引されました。

Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GOVI News

1日のレンジ
27.78 27.90
1年のレンジ
26.40 29.38
以前の終値
28.01
始値
27.85
買値
27.83
買値
28.13
安値
27.78
高値
27.90
出来高
161
1日の変化
-0.64%
1ヶ月の変化
2.35%
6ヶ月の変化
-0.39%
1年の変化
-4.89%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K