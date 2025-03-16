通貨 / GOVI
GOVI: Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
27.83 USD 0.18 (0.64%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GOVIの今日の為替レートは、-0.64%変化しました。日中、通貨は1あたり27.78の安値と27.90の高値で取引されました。
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
27.78 27.90
1年のレンジ
26.40 29.38
- 以前の終値
- 28.01
- 始値
- 27.85
- 買値
- 27.83
- 買値
- 28.13
- 安値
- 27.78
- 高値
- 27.90
- 出来高
- 161
- 1日の変化
- -0.64%
- 1ヶ月の変化
- 2.35%
- 6ヶ月の変化
- -0.39%
- 1年の変化
- -4.89%
