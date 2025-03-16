CotizacionesSecciones
Divisas / GOVI
Volver a Acciones

GOVI: Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF

28.01 USD 0.05 (0.18%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de GOVI de hoy ha cambiado un -0.18%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 27.96, mientras que el máximo ha alcanzado 28.20.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GOVI News

Rango diario
27.96 28.20
Rango anual
26.40 29.38
Cierres anteriores
28.06
Open
28.13
Bid
28.01
Ask
28.31
Low
27.96
High
28.20
Volumen
151
Cambio diario
-0.18%
Cambio mensual
3.02%
Cambio a 6 meses
0.25%
Cambio anual
-4.27%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B