GOVI: Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
28.01 USD 0.05 (0.18%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GOVI de hoy ha cambiado un -0.18%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 27.96, mientras que el máximo ha alcanzado 28.20.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
27.96 28.20
Rango anual
26.40 29.38
- Cierres anteriores
- 28.06
- Open
- 28.13
- Bid
- 28.01
- Ask
- 28.31
- Low
- 27.96
- High
- 28.20
- Volumen
- 151
- Cambio diario
- -0.18%
- Cambio mensual
- 3.02%
- Cambio a 6 meses
- 0.25%
- Cambio anual
- -4.27%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B