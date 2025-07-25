Валюты / GNTX
GNTX: Gentex Corporation
28.51 USD 0.26 (0.92%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GNTX за сегодня изменился на 0.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.05, а максимальная — 28.56.
Следите за динамикой Gentex Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
28.05 28.56
Годовой диапазон
20.28 31.48
- Предыдущее закрытие
- 28.25
- Open
- 28.28
- Bid
- 28.51
- Ask
- 28.81
- Low
- 28.05
- High
- 28.56
- Объем
- 2.799 K
- Дневное изменение
- 0.92%
- Месячное изменение
- 2.59%
- 6-месячное изменение
- 21.99%
- Годовое изменение
- -4.23%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.