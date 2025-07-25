Währungen / GNTX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GNTX: Gentex Corporation
29.05 USD 0.01 (0.03%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GNTX hat sich für heute um -0.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.66 bis zu einem Hoch von 29.12 gehandelt.
Verfolgen Sie die Gentex Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GNTX News
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:ARGFX)
- Should Value Investors Buy BorgWarner (BWA) Stock?
- Will Momentum in Climate Solutions Business Support Modine's Growth?
- Is Modine on Track to Reach $2B in Data Center Revenues by 2028?
- BRP Inc. (DOOO) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Modine Surges 75% in 6 Months: Buy, Sell or Hold the Stock?
- NIO's Q2 Loss Wider Than Expected, Revenues Increase Y/Y
- Zacks Industry Outlook Highlights Gentex, Adient and American Axle & Manufacturing
- Should Value Investors Buy Gentex (GNTX) Stock?
- 3 Original Auto Equipment Stocks to Watch as Industry Dynamics Evolve
- Gentex declares quarterly dividend of $0.12 per share
- Westport's Q2 Loss Meets Expectations, Revenues Rise Y/Y
- Advance Auto Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Fall Y/Y
- Adient Q3 Earnings Miss Expectations, Revenues Improve Y/Y
- Allison Transmission Q2 Earnings Beat Estimates, Guidance Updated
- Gentex (GNTX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- BorgWarner Beats on Q2 Earnings, Boosts Dividend & Buyback
- Gentex stock price target raised to $28 from $23 at UBS on margin upside
- Gentex Q2 Earnings Surpass Estimates, 2025 Guidance Raised
- Gentex's Q2 Results Impress, But Valuation Now Looks Full (NASDAQ:GNTX)
- Earnings call transcript: Gentex’s Q2 2025 earnings beat expectations, stock surges
- Tesla, Charter among Friday’s market cap stock movers
- Why Gentex Stock Is Gaining Today? - Gentex (NASDAQ:GNTX)
- Gentex earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
Tagesspanne
28.66 29.12
Jahresspanne
20.28 31.48
- Vorheriger Schlusskurs
- 29.06
- Eröffnung
- 29.03
- Bid
- 29.05
- Ask
- 29.35
- Tief
- 28.66
- Hoch
- 29.12
- Volumen
- 4.081 K
- Tagesänderung
- -0.03%
- Monatsänderung
- 4.53%
- 6-Monatsänderung
- 24.30%
- Jahresänderung
- -2.42%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K