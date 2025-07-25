통화 / GNTX
GNTX: Gentex Corporation
28.68 USD 0.37 (1.27%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GNTX 환율이 오늘 -1.27%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 28.60이고 고가는 29.07이었습니다.
Gentex Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
GNTX News
일일 변동 비율
28.60 29.07
년간 변동
20.28 31.48
- 이전 종가
- 29.05
- 시가
- 29.07
- Bid
- 28.68
- Ask
- 28.98
- 저가
- 28.60
- 고가
- 29.07
- 볼륨
- 4.285 K
- 일일 변동
- -1.27%
- 월 변동
- 3.20%
- 6개월 변동
- 22.72%
- 년간 변동율
- -3.66%
