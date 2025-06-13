Валюты / FCPT
FCPT: Four Corners Property Trust Inc
25.37 USD 0.28 (1.09%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FCPT за сегодня изменился на -1.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.26, а максимальная — 25.74.
Следите за динамикой Four Corners Property Trust Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FCPT
- Four Corners Property Trust declares $0.3550 quarterly dividend
- Four Corners Property Trust stock rating downgraded by Wells Fargo
- The Calm Before The Cut
- Four Corners Diversifies Portfolio, Acquires Patient First Property
- Four Corners Continues Its Acquisition Spree to Boost Portfolio
- FCPT Resorts to Sale-Leaseback With Burger King Properties' Buyout
- FCPT acquires four Burger King properties for $8.1 million
- Earnings call transcript: FCPT Q2 2025 results show steady growth
- Citizens reiterates Market Perform rating on Four Corners Property Trust stock
- Four Corners Property Trust (FCPT) Matches Q2 FFO Estimates
- Four Corners Property Trust Q2 2025 slides: Portfolio growth continues amid conservative approach
- Four Corners Property Trust Inc earnings matched, revenue fell short of estimates
- Trade War Redux
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- Four Corners Property Trust acquires LongHorn Steakhouse property for $2.5m
- AMG GW&K Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- FCPT Announces Acquisition of Four Cheddar’s Scratch Kitchen Properties for $14.7 Million
- Fed Ditches 'Data Dependent'
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- SURMOUNT Advises VIVE Collision on Sale-Leaseback Portfolio Transaction with Four Corners Property Trust
- FCPT Announces Sale Leaseback of a Portfolio of Automotive Service Properties from VIVE Collision for $4.7 Million
- FCPT acquires Olive Garden property in North Carolina for $4.1 million
- The Inflation That Wasn't
- FCPT Announces Acquisition of a Tires Plus Property for $1.7 Million
Дневной диапазон
25.26 25.74
Годовой диапазон
25.00 30.12
- Предыдущее закрытие
- 25.65
- Open
- 25.66
- Bid
- 25.37
- Ask
- 25.67
- Low
- 25.26
- High
- 25.74
- Объем
- 1.457 K
- Дневное изменение
- -1.09%
- Месячное изменение
- -1.48%
- 6-месячное изменение
- -11.51%
- Годовое изменение
- -13.65%
