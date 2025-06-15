Divisas / FCPT
FCPT: Four Corners Property Trust Inc
25.41 USD 0.04 (0.16%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FCPT de hoy ha cambiado un 0.16%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.34, mientras que el máximo ha alcanzado 25.82.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Four Corners Property Trust Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
25.34 25.82
Rango anual
25.00 30.12
- Cierres anteriores
- 25.37
- Open
- 25.49
- Bid
- 25.41
- Ask
- 25.71
- Low
- 25.34
- High
- 25.82
- Volumen
- 589
- Cambio diario
- 0.16%
- Cambio mensual
- -1.32%
- Cambio a 6 meses
- -11.37%
- Cambio anual
- -13.51%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B