Devises / FCPT
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
FCPT: Four Corners Property Trust Inc
25.28 USD 0.18 (0.71%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FCPT a changé de -0.71% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.27 et à un maximum de 25.65.
Suivez la dynamique Four Corners Property Trust Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FCPT Nouvelles
- Four Corners Property Trust declares $0.3550 quarterly dividend
- Wells Fargo dégrade la note de l’action Four Corners Property Trust
- Four Corners Property Trust stock rating downgraded by Wells Fargo
- The Calm Before The Cut
- Four Corners Diversifies Portfolio, Acquires Patient First Property
- Four Corners Continues Its Acquisition Spree to Boost Portfolio
- FCPT Resorts to Sale-Leaseback With Burger King Properties' Buyout
- FCPT acquires four Burger King properties for $8.1 million
- Earnings call transcript: FCPT Q2 2025 results show steady growth
- Citizens reiterates Market Perform rating on Four Corners Property Trust stock
- Four Corners Property Trust (FCPT) Matches Q2 FFO Estimates
- Four Corners Property Trust Q2 2025 slides: Portfolio growth continues amid conservative approach
- Four Corners Property Trust Inc earnings matched, revenue fell short of estimates
- Trade War Redux
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- Four Corners Property Trust acquires LongHorn Steakhouse property for $2.5m
- AMG GW&K Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- FCPT Announces Acquisition of Four Cheddar’s Scratch Kitchen Properties for $14.7 Million
- Fed Ditches 'Data Dependent'
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- SURMOUNT Advises VIVE Collision on Sale-Leaseback Portfolio Transaction with Four Corners Property Trust
- FCPT Announces Sale Leaseback of a Portfolio of Automotive Service Properties from VIVE Collision for $4.7 Million
- FCPT acquires Olive Garden property in North Carolina for $4.1 million
- The Inflation That Wasn't
Range quotidien
25.27 25.65
Range Annuel
25.00 30.12
- Clôture Précédente
- 25.46
- Ouverture
- 25.37
- Bid
- 25.28
- Ask
- 25.58
- Plus Bas
- 25.27
- Plus Haut
- 25.65
- Volume
- 799
- Changement quotidien
- -0.71%
- Changement Mensuel
- -1.83%
- Changement à 6 Mois
- -11.82%
- Changement Annuel
- -13.96%
20 septembre, samedi