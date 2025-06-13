Dövizler / FCPT
FCPT: Four Corners Property Trust Inc
25.28 USD 0.18 (0.71%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FCPT fiyatı bugün -0.71% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.27 ve Yüksek fiyatı olarak 25.65 aralığında işlem gördü.
Four Corners Property Trust Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
FCPT haberleri
Günlük aralık
25.27 25.65
Yıllık aralık
25.00 30.12
- Önceki kapanış
- 25.46
- Açılış
- 25.37
- Satış
- 25.28
- Alış
- 25.58
- Düşük
- 25.27
- Yüksek
- 25.65
- Hacim
- 799
- Günlük değişim
- -0.71%
- Aylık değişim
- -1.83%
- 6 aylık değişim
- -11.82%
- Yıllık değişim
- -13.96%
21 Eylül, Pazar