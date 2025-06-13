货币 / FCPT
FCPT: Four Corners Property Trust Inc
25.65 USD 0.28 (1.10%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FCPT汇率已更改1.10%。当日，交易品种以低点25.44和高点25.70进行交易。
关注Four Corners Property Trust Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
25.44 25.70
年范围
25.00 30.12
- 前一天收盘价
- 25.37
- 开盘价
- 25.49
- 卖价
- 25.65
- 买价
- 25.95
- 最低价
- 25.44
- 最高价
- 25.70
- 交易量
- 114
- 日变化
- 1.10%
- 月变化
- -0.39%
- 6个月变化
- -10.53%
- 年变化
- -12.70%
