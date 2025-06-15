Währungen / FCPT
FCPT: Four Corners Property Trust Inc
25.46 USD 0.05 (0.20%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FCPT hat sich für heute um 0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.20 bis zu einem Hoch von 25.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die Four Corners Property Trust Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
25.20 25.55
Jahresspanne
25.00 30.12
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.41
- Eröffnung
- 25.45
- Bid
- 25.46
- Ask
- 25.76
- Tief
- 25.20
- Hoch
- 25.55
- Volumen
- 915
- Tagesänderung
- 0.20%
- Monatsänderung
- -1.13%
- 6-Monatsänderung
- -11.20%
- Jahresänderung
- -13.34%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K