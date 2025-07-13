Валюты / FBK
FBK: FB Financial Corporation
52.37 USD 0.19 (0.36%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FBK за сегодня изменился на -0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.62, а максимальная — 53.10.
Следите за динамикой FB Financial Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
51.62 53.10
Годовой диапазон
38.83 58.88
- Предыдущее закрытие
- 52.56
- Open
- 52.74
- Bid
- 52.37
- Ask
- 52.67
- Low
- 51.62
- High
- 53.10
- Объем
- 285
- Дневное изменение
- -0.36%
- Месячное изменение
- -1.24%
- 6-месячное изменение
- 13.85%
- Годовое изменение
- 12.38%
