통화 / FBK
FBK: FB Financial Corporation
53.86 USD 0.53 (0.97%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FBK 환율이 오늘 -0.97%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 53.04이고 고가는 54.07이었습니다.
FB Financial Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
53.04 54.07
년간 변동
38.83 58.88
- 이전 종가
- 54.39
- 시가
- 54.07
- Bid
- 53.86
- Ask
- 54.16
- 저가
- 53.04
- 고가
- 54.07
- 볼륨
- 698
- 일일 변동
- -0.97%
- 월 변동
- 1.57%
- 6개월 변동
- 17.09%
- 년간 변동율
- 15.58%
