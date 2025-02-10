Валюты / ERII
ERII: Energy Recovery Inc
14.62 USD 0.07 (0.48%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ERII за сегодня изменился на 0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.51, а максимальная — 14.85.
Следите за динамикой Energy Recovery Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
14.51 14.85
Годовой диапазон
10.86 20.28
- Предыдущее закрытие
- 14.55
- Open
- 14.63
- Bid
- 14.62
- Ask
- 14.92
- Low
- 14.51
- High
- 14.85
- Объем
- 1.951 K
- Дневное изменение
- 0.48%
- Месячное изменение
- 3.84%
- 6-месячное изменение
- -7.41%
- Годовое изменение
- -16.70%
