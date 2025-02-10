QuotazioniSezioni
Valute / ERII
Tornare a Azioni

ERII: Energy Recovery Inc

14.69 USD 0.45 (2.97%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ERII ha avuto una variazione del -2.97% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.58 e ad un massimo di 15.03.

Segui le dinamiche di Energy Recovery Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ERII News

Intervallo Giornaliero
14.58 15.03
Intervallo Annuale
10.86 20.28
Chiusura Precedente
15.14
Apertura
15.02
Bid
14.69
Ask
14.99
Minimo
14.58
Massimo
15.03
Volume
1.117 K
Variazione giornaliera
-2.97%
Variazione Mensile
4.33%
Variazione Semestrale
-6.97%
Variazione Annuale
-16.30%
20 settembre, sabato