Valute / ERII
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ERII: Energy Recovery Inc
14.69 USD 0.45 (2.97%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ERII ha avuto una variazione del -2.97% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.58 e ad un massimo di 15.03.
Segui le dinamiche di Energy Recovery Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ERII News
- Energy Recovery stock price target raised to $20 from $19 at Freedom Broker
- Mizuho lowers Avista stock price target to $39 on non-utility losses
- Energy Recovery (ERII) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Avista Q2 2025 slides: Utility strength offsets clean tech headwinds
- Conestoga Micro Cap Composite Q2 2025 Commentary
- Energy Recovery Stock's Tariff Impact Is Minimal Post U.S.-China Agreement (NASDAQ:ERII)
- Top 3 Industrials Stocks That May Explode This Month - MISTRAS Group (NYSE:MG), Energy Recovery (NASDAQ:ERII)
- Root Up 13%, Rubrick 28% On Hot Market Friday: Build Your List Of Stocks To Watch With These Top IBD Screens
- Top 2 Industrials Stocks That May Collapse In March - Energy Recovery (NASDAQ:ERII), Astronics (NASDAQ:ATRO)
- Energy Recovery Stock: Riding Megatrends With Lowered Ambitions (NASDAQ:ERII)
Intervallo Giornaliero
14.58 15.03
Intervallo Annuale
10.86 20.28
- Chiusura Precedente
- 15.14
- Apertura
- 15.02
- Bid
- 14.69
- Ask
- 14.99
- Minimo
- 14.58
- Massimo
- 15.03
- Volume
- 1.117 K
- Variazione giornaliera
- -2.97%
- Variazione Mensile
- 4.33%
- Variazione Semestrale
- -6.97%
- Variazione Annuale
- -16.30%
20 settembre, sabato