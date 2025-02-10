货币 / ERII
ERII: Energy Recovery Inc
14.72 USD 0.10 (0.68%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ERII汇率已更改0.68%。当日，交易品种以低点14.52和高点14.87进行交易。
关注Energy Recovery Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ERII新闻
- Energy Recovery stock price target raised to $20 from $19 at Freedom Broker
- Mizuho lowers Avista stock price target to $39 on non-utility losses
- Energy Recovery (ERII) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Avista Q2 2025 slides: Utility strength offsets clean tech headwinds
- Conestoga Micro Cap Composite Q2 2025 Commentary
- Energy Recovery Stock's Tariff Impact Is Minimal Post U.S.-China Agreement (NASDAQ:ERII)
- Top 3 Industrials Stocks That May Explode This Month - MISTRAS Group (NYSE:MG), Energy Recovery (NASDAQ:ERII)
- Root Up 13%, Rubrick 28% On Hot Market Friday: Build Your List Of Stocks To Watch With These Top IBD Screens
- Top 2 Industrials Stocks That May Collapse In March - Energy Recovery (NASDAQ:ERII), Astronics (NASDAQ:ATRO)
- Energy Recovery Stock: Riding Megatrends With Lowered Ambitions (NASDAQ:ERII)
日范围
14.52 14.87
年范围
10.86 20.28
- 前一天收盘价
- 14.62
- 开盘价
- 14.68
- 卖价
- 14.72
- 买价
- 15.02
- 最低价
- 14.52
- 最高价
- 14.87
- 交易量
- 757
- 日变化
- 0.68%
- 月变化
- 4.55%
- 6个月变化
- -6.78%
- 年变化
- -16.13%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值