Devises / ERII
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ERII: Energy Recovery Inc
14.69 USD 0.45 (2.97%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ERII a changé de -2.97% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 14.58 et à un maximum de 15.03.
Suivez la dynamique Energy Recovery Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ERII Nouvelles
- Energy Recovery stock price target raised to $20 from $19 at Freedom Broker
- Mizuho lowers Avista stock price target to $39 on non-utility losses
- Energy Recovery (ERII) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Avista Q2 2025 slides: Utility strength offsets clean tech headwinds
- Conestoga Micro Cap Composite Q2 2025 Commentary
- Energy Recovery Stock's Tariff Impact Is Minimal Post U.S.-China Agreement (NASDAQ:ERII)
- Top 3 Industrials Stocks That May Explode This Month - MISTRAS Group (NYSE:MG), Energy Recovery (NASDAQ:ERII)
- Root Up 13%, Rubrick 28% On Hot Market Friday: Build Your List Of Stocks To Watch With These Top IBD Screens
- Top 2 Industrials Stocks That May Collapse In March - Energy Recovery (NASDAQ:ERII), Astronics (NASDAQ:ATRO)
- Energy Recovery Stock: Riding Megatrends With Lowered Ambitions (NASDAQ:ERII)
Range quotidien
14.58 15.03
Range Annuel
10.86 20.28
- Clôture Précédente
- 15.14
- Ouverture
- 15.02
- Bid
- 14.69
- Ask
- 14.99
- Plus Bas
- 14.58
- Plus Haut
- 15.03
- Volume
- 1.117 K
- Changement quotidien
- -2.97%
- Changement Mensuel
- 4.33%
- Changement à 6 Mois
- -6.97%
- Changement Annuel
- -16.30%
20 septembre, samedi