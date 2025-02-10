Moedas / ERII
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ERII: Energy Recovery Inc
14.94 USD 0.34 (2.33%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ERII para hoje mudou para 2.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.53 e o mais alto foi 14.96.
Veja a dinâmica do par de moedas Energy Recovery Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ERII Notícias
- Energy Recovery stock price target raised to $20 from $19 at Freedom Broker
- Mizuho lowers Avista stock price target to $39 on non-utility losses
- Energy Recovery (ERII) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Avista Q2 2025 slides: Utility strength offsets clean tech headwinds
- Conestoga Micro Cap Composite Q2 2025 Commentary
- Energy Recovery Stock's Tariff Impact Is Minimal Post U.S.-China Agreement (NASDAQ:ERII)
- Top 3 Industrials Stocks That May Explode This Month - MISTRAS Group (NYSE:MG), Energy Recovery (NASDAQ:ERII)
- Root Up 13%, Rubrick 28% On Hot Market Friday: Build Your List Of Stocks To Watch With These Top IBD Screens
- Top 2 Industrials Stocks That May Collapse In March - Energy Recovery (NASDAQ:ERII), Astronics (NASDAQ:ATRO)
- Energy Recovery Stock: Riding Megatrends With Lowered Ambitions (NASDAQ:ERII)
Faixa diária
14.53 14.96
Faixa anual
10.86 20.28
- Fechamento anterior
- 14.60
- Open
- 14.61
- Bid
- 14.94
- Ask
- 15.24
- Low
- 14.53
- High
- 14.96
- Volume
- 273
- Mudança diária
- 2.33%
- Mudança mensal
- 6.11%
- Mudança de 6 meses
- -5.38%
- Mudança anual
- -14.87%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh